Première augmentation en trois ans

Pour la première fois en trois ans, Tim Hortons augmente le prix de sa tasse de café. Est-ce justifié?

Le spécialiste de l'agroalimentaire Sylvain Charlebois affirme que cette hausse était inévitable, étant donné que le prix de la livre de grain de café a doublé au cours des trois dernières années.

Tim Hortons sert d'ailleurs 5 millions de tasses de café par jour dans le monde.

Écoutez-le expliquer les causes de la hausse du prix du café au Tim Hortons, au micro de Philippe Cantin, lundi.