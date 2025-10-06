 Aller au contenu
Société
Première augmentation en trois ans

Tim Hortons augmente le prix du café: la décision est-elle justifiée?

par 98.5

le 6 octobre 2025 15:52

Philippe Cantin
Tim Hortons sert 5 millions de tasses de café par jour dans le monde. / Adobe Stock

Pour la première fois en trois ans, Tim Hortons augmente le prix de sa tasse de café. Est-ce justifié?

Le spécialiste de l'agroalimentaire Sylvain Charlebois affirme que cette hausse était inévitable, étant donné que le prix de la livre de grain de café a doublé au cours des trois dernières années. 

Tim Hortons sert d'ailleurs 5 millions de tasses de café par jour dans le monde.

Écoutez-le expliquer les causes de la hausse du prix du café au Tim Hortons, au micro de Philippe Cantin, lundi.

«Je m'y attendais depuis plusieurs mois. On a vu à l'épicerie le prix du café exploser. J'imagine que vous vous êtes aperçus qu'à l'épicerie, ça coûte pas mal plus cher. D'ailleurs, le café a augmenté de 32% depuis janvier à l'épicerie.»

Sylvain Charlebois

