Première augmentation en trois ans

Pour la première fois en trois ans, Tim Hortons augmente le prix de sa tasse de café. Est-ce justifié?
Le spécialiste de l'agroalimentaire Sylvain Charlebois affirme que cette hausse était inévitable, étant donné que le prix de la livre de grain de café a doublé au cours des trois dernières années.
Tim Hortons sert d'ailleurs 5 millions de tasses de café par jour dans le monde.
Écoutez-le expliquer les causes de la hausse du prix du café au Tim Hortons, au micro de Philippe Cantin, lundi.
«Je m'y attendais depuis plusieurs mois. On a vu à l'épicerie le prix du café exploser. J'imagine que vous vous êtes aperçus qu'à l'épicerie, ça coûte pas mal plus cher. D'ailleurs, le café a augmenté de 32% depuis janvier à l'épicerie.»