Entrevue exclusive avec Samuel Montembeault

Le balado Bon match! reprendra dès mardi après-midi, avec le début de la saison des Canadiens.

Au premier épisode, il y aura une entrevue avec le gardien numéro un du club de Montréal: Samuel Montembeault, qui partage son parcours, ses incertitudes et l’impact familial sur sa carrière.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs du CH au réseau Cogeco, brosser le portrait du Tricolore en début de saison, lundi, à La commission.

Il est aussi question de la nouvelle profondeur et de l'amélioration de l'équipe qui s'apprête à entamer une saison très attendue.