Hockey Québec lance une nouvelle campagne de sensibilisation choc pour s'attaquer aux comportements répréhensibles de certains parents dans les arénas.

La campagne vise à faire réfléchir ceux qui crient après les jeunes arbitres ou qui mettent une pression démesurée sur leurs enfants.

Le directeur général de Hockey Québec, Stéphane Auger, a confirmé que ce phénomène n'est pas nouveau, mais qu'il faut s'y attaquer.

Il rappelle que «c’est 0,023 % des jeunes qui vont faire la LNH».

Écoutez Stéphane Auger, directeur général de Hockey Québec, parler des comportements toxiques des parents dans le sport, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.