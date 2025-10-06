 Aller au contenu
Politique fédérale
Les camionneurs demandent au fédéral de légiférer

Industrie du camionnage: «On a complètement perdu le contrôle»

Industrie du camionnage: «On a complètement perdu le contrôle»
L'industrie du camionnage exigent qu'Ottawa légifère d'urgence. / Adobe Stock

Le secteur du camionnage est consterné par la hausse des accidents et les conditions de travail dans l'industrie.

La cause principale: l'arrivée de chauffeurs sans formation adéquate, qui se retrouvent au volant de mastodontes de 38 000 kilos après seulement 10 à 15 heures de cours.

Pour mettre fin à l'insécurité sur les routes, l'industrie du camionnage exige qu'Ottawa légifère d'urgence pour mettre fin au Far West des chauffeurs inc. non formés, notamment en interdisant aux immigrants temporaires de travailler à leur compte.

Écoutez Daniel Bérard, PDG du groupe DFS, et Xavier Barsalou-Duval, porte-parole du Bloc québécois en matière de transports, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«On a fait des rencontres tout au long de l'été pour voir c'était quoi les poignées du fédéral, de quelle façon le fédéral pouvait s'attaquer au problème.»

Daniel Bérard

