Les camionneurs demandent au fédéral de légiférer

Le secteur du camionnage est consterné par la hausse des accidents et les conditions de travail dans l'industrie.

La cause principale: l'arrivée de chauffeurs sans formation adéquate, qui se retrouvent au volant de mastodontes de 38 000 kilos après seulement 10 à 15 heures de cours.

Pour mettre fin à l'insécurité sur les routes, l'industrie du camionnage exige qu'Ottawa légifère d'urgence pour mettre fin au Far West des chauffeurs inc. non formés, notamment en interdisant aux immigrants temporaires de travailler à leur compte.

Écoutez Daniel Bérard, PDG du groupe DFS, et Xavier Barsalou-Duval, porte-parole du Bloc québécois en matière de transports, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.