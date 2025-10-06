 Aller au contenu
Les pompiers lancent une mise en garde

Incendies de batteries au lithium-ion: une hausse de 195% à Montréal

La commission

le 6 octobre 2025 12:29

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Il est conseillé de débrancher son téléphone une fois qu'il est chargé. / Adobe Stock

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sonne l'alarme face à une augmentation de 195% des incendies causés par les batteries au lithium-ion entre 2022 et 2024. 

La directrice adjointe, Chantal Bibeau, montre du doigt l'achat de batteries de remplacement non homologuées en ligne, qui provoquent une réaction chimique instable appelée «emballement thermique».

«C'est vraiment intense comme incendie», prévient-elle.

Chantal Bibeau donne plusieurs conseils à suivre pour éviter de déclencher un incendie.

Le risque est majeur, et les villes comme Toronto et New York font face à des vagues de blessures et de décès liés à ce phénomène.

Écoutez Chantal Bibeau, directrice adjointe au Service de sécurité incendie de Montréal, mettre en garde contre ces incendies, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez lundi.

«Souvent les gens vont avoir des brûlures aux mains, au visage, les cheveux, parce qu'ils ont tenté d'éteindre un feu, puis ensuite ils n'ont même pas appelé les pompiers encore. Alors ça prend un certain temps avant que les secours arrivent. L'important, c'est de quitter les lieux. Téléphoner les pompiers.»

Chantal Bibeau

