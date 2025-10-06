Les pompiers lancent une mise en garde

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sonne l'alarme face à une augmentation de 195% des incendies causés par les batteries au lithium-ion entre 2022 et 2024.



La directrice adjointe, Chantal Bibeau, montre du doigt l'achat de batteries de remplacement non homologuées en ligne, qui provoquent une réaction chimique instable appelée «emballement thermique».

«C'est vraiment intense comme incendie», prévient-elle.

Chantal Bibeau donne plusieurs conseils à suivre pour éviter de déclencher un incendie.

Le risque est majeur, et les villes comme Toronto et New York font face à des vagues de blessures et de décès liés à ce phénomène.

Écoutez Chantal Bibeau, directrice adjointe au Service de sécurité incendie de Montréal, mettre en garde contre ces incendies, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez lundi.