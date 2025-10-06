Le message de Luc Ferrandez à Éric Duhaime

Le Parti conservateur du Québec, dirigé par Éric Duhaime, ne cesse de monter dans les sondages.

Il est maintenant à 16% d'intentions de vote, à égalité avec la Coalition avenir Québec de François Legault.

Or, tout en qualifiant Éric Duhaime d'intelligent, Luc Ferrandez croit que ce dernier devrait élever le débat.

Écoutez le message qu'avait Luc Ferrandez à Éric Duhaime, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.