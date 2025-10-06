Le message de Luc Ferrandez à Éric Duhaime

Le Parti conservateur du Québec, dirigé par Éric Duhaime, ne cesse de monter dans les sondages.
Il est maintenant à 16% d'intentions de vote, à égalité avec la Coalition avenir Québec de François Legault.
Or, tout en qualifiant Éric Duhaime d'intelligent, Luc Ferrandez croit que ce dernier devrait élever le débat.
Écoutez le message qu'avait Luc Ferrandez à Éric Duhaime, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Participe donc à la solution au lieu de participer à la frustration, parce qu'il y en a en maudit des problèmes à régler, puis ils ne sont pas faciles à régler [...] Arrête de faire croire au monde qu'il y a des solutions simples, qu'on a juste à t'élire puis que les solutions simples, tu vas les mettre en œuvre au deuxième jour de ton élection [...] Ça ne marche pas de même. L'État, c'est dur à gérer. Si les Lucien Bouchard, les Jacques Parizeau, les Bernard Landry, les Robert Bourassa se sont cassés les dents, c'est pas vrai que tu vas y arriver avec quatre slogans.»