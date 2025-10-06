Une tendance inquiétante

En Pologne, des «Szon patrol», des patrouilles masculinistes, déambulent dans les rues pour humilier des jeunes femmes dont les tenus sont jugées trop provocantes, en les filmant et diffusant les images sur TikTok.

Ce mouvement, qui s’inscrit dans une tendance plus large incluant les trad wives et l’influence d’Andrew Tate, suscite l’inquiétude face à la régression des droits des femmes et au harcèlement de rue, bien que des contre-mouvements émergent également.

