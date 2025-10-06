La chanteuse Taylor Swift a lancé un nouvel album, intitulé The Life of a Showgirl, vendredi.
Et celui-ci bat déjà des records.
Écoutez à ce sujet la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
