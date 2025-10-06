 Aller au contenu
Arts et spectacles
«The Life of a Showgirl»

«La meilleure semaine de vente de l'histoire de Taylor Swift» -Catherine Brisson

le 6 octobre 2025 09:02

La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

La chanteuse Taylor Swift a lancé un nouvel album, intitulé The Life of a Showgirl, vendredi.

Et celui-ci bat déjà des records.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

