En France, le premier ministre Sébastien Lecornu, en poste depuis moins d'un mois, a remis sa démission.

Il en a informé le président Emmanuel Macron lundi, qui a accepté sa décision.

La démission du premier ministre survient moins de 24h après qu'il ait présenté une nouvelle équipe gouvernementale.

Il doit s'exprimer publiquement au cours des prochaines heures pour expliquer les raisons de son départ.

Écoutez le journaliste indépendant en France, Théophile Simon, aborder le tout, lundi matin, lors du Tour d'horizon de l'actualité de Patrick Lagacé.

