Société
Le premier ministre Sébastien Lecornu a déjà remis sa démission

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 octobre 2025 06:29

Avec

Patrick Lagacé
Le premier ministre Sébastien Lecornu a déjà remis sa démission
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

En France, le premier ministre Sébastien Lecornu, en poste depuis moins d'un mois, a remis sa démission. 

Il en a informé le président Emmanuel Macron lundi, qui a accepté sa décision. 

La démission du premier ministre survient moins de 24h après qu'il ait présenté une nouvelle équipe gouvernementale.

Il doit s'exprimer publiquement au cours des prochaines heures pour expliquer les raisons de son départ.

Écoutez le journaliste indépendant en France, Théophile Simon, aborder le tout, lundi matin, lors du Tour d'horizon de l'actualité de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • Des températures records dans plusieurs régions du Québec;
  • Québec supprime le financement du baromètre de l'action climatique: est-ce qu'on est devant une décision idéologique ou vraiment une décision budgétaire? ;
  • Du glyphosate, un herbicide très populaire dans les campagnes, se retrouve en grande quantité dans l'eau potable de dix villes québécoises;
  • Un cuisinier tunisien, qui est ici avec sa famille, qui travaille à New Richmond, en Gaspésie est menacé d'expulsion;
  • Les commerçants sont loin d'être prêts pour ce qui est de la garantie de disponibilité;
  • Un homme qui a participé au viol Gisèle Pelicot soutient qu'on lui avait dit qu'elle était consentante;
  • Est-ce qu'il y a des types de criminels qui sont imperméables à la réhabilitation?
  • Alexandre Giasson: plusieurs appels à sa démission pour des propos inacceptables;
  • Les Nordiques de Québec quittaient la capitale et la province il y a 30 ans.

