Garde nationale envoyée à Chicago

«Ce qui est dangereux, c'est qu'on ment pour asseoir un narratif»

par 98.5

0:00
7:00

Entendu dans

Signé Lévesque

le 5 octobre 2025 09:23

Avec

Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Ce qui est dangereux, c'est qu'on ment pour asseoir un narratif»
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Donald Trump a signé un décret samedi soir permettant le déploiement de 300 gardes nationaux à Chicago, où des manifestations ont lieu contre la police de l'immigration, le United States Immigration and Customs Enforcement (ICE). 

Une juge fédérale a pourtant bloqué le même jour l'envoi à Portland de la Garde nationale par le président américain, selon lequel la ville est «ravagée par la guerre».

Écoutez le chroniqueur politique Frédéric Bérard aborder le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«Ce qui est dangereux, c'est qu'on ment pour asseoir un narratif pour pouvoir continuer d'envoyer l'armée.»

Frédéric Bérard

