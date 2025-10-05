Garde nationale envoyée à Chicago

Donald Trump a signé un décret samedi soir permettant le déploiement de 300 gardes nationaux à Chicago, où des manifestations ont lieu contre la police de l'immigration, le United States Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Une juge fédérale a pourtant bloqué le même jour l'envoi à Portland de la Garde nationale par le président américain, selon lequel la ville est «ravagée par la guerre».

Écoutez le chroniqueur politique Frédéric Bérard aborder le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.