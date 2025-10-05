En vigueur dès ce dimanche

C’est en ce dimanche 5 octobre qu’entre en vigueur de nouvelles mesures pour protéger les consommateurs de l’obsolescence programmée.

Ces derniers disposent maintenant de recours pour obtenir une réparation ou un remboursement, si le commerçant ne les a pas correctement informés des possibilités de réparation au moment de l'achat.

Ces informations doivent également être inscrites clairement sur le site internet du détaillant lorsqu’il s’agit d’un achat en ligne.

Écoutez Charles Tanguay, porte-parole de l’OPC - Office de la protection du consommateur, aborder le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.