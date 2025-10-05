 Aller au contenu
Super Bowl : le ICE sera présent au spectacle de la mi-temps de Bad Bunny

par 98.5

le 5 octobre 2025 08:12

Denis Lévesque
Les agents de l'Agence fédérale de contrôle de l’immigration (ICE) seront présents au spectacle de Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl. / Alejandro Granadillo / The Associated Press

Les agents de l'Agence fédérale de contrôle de l’immigration (ICE) seront présents au spectacle de Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl.

C'est ce qu'a souligné l’ancien directeur de campagne de Donald Trump, Corey Lewandowski, mercredi, au micro du youtubeur conservateur américain Benny Johnson. 

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair brosser le portrait de la situation, alors que Bad Bunny, qui a critiqué les politiques de l'administration Trump en immigration, s'était abstenu de donner des spectacles aux États-Unis lors de sa dernière tournée pour éviter des interventions du (ICE).

