Le commentaire de Dany Dubé

Les statistiques démontrent que la Conférence Est est plus robuste que la Conférence Ouest, une situation qui contraste avec les dernières années.

Cela pose également un beau défi au Tricolore, car la plupart des équipes de l'Est se trouvent dans la division Atlantique.

Selon Dany Dubé, il s'agira de l'un des principaux défis de l'entraîneur Martin St-Louis.

Écoutez Dany Dubé aborder ce qui lui semble être les principales priorités de l'entraîneur Martin St-Louis pour le début de la saison.