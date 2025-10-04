 Aller au contenu
Hockey
Le commentaire de Dany Dubé

Pourquoi les frères Xhekaj sont-ils importants pour le Tricolore?

par 98.5

0:00
6:55

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 4 octobre 2025 20:50

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Pourquoi les frères Xhekaj sont-ils importants pour le Tricolore?
Le commentaire de Dany Dubé / Cogeco Média

Les statistiques démontrent que la Conférence Est est plus robuste que la Conférence Ouest, une situation qui contraste avec les dernières années.

Cela pose également un beau défi au Tricolore, car la plupart des équipes de l'Est se trouvent dans la division Atlantique.

Selon Dany Dubé, il s'agira de l'un des principaux défis de l'entraîneur Martin St-Louis.

Écoutez Dany Dubé aborder ce qui lui semble être les principales priorités de l'entraîneur Martin St-Louis pour le début de la saison.

 

«Pourquoi les frères Xhekaj sont-ils si importants? C'est parce que la robustesse est dans l'Est. Ça rime, mais c'est ça. »

Dany Dubé

