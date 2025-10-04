 Aller au contenu
Société
Face aux mauvais sondages

Virage à droite de la CAQ : «Legault joue son va-tout»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 4 octobre 2025 11:10

Avec

Christian Dufour
Christian Dufour
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Virage à droite de la CAQ : «Legault joue son va-tout»
Le gouvernement de François Legault tente présentement un virage à droite, dans l'espoir de regagner la confiance des Québécois qui lui accordent de mauvais résultats dans les sondages. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le gouvernement de François Legault tente présentement un virage à droite, dans l'espoir de regagner la confiance des Québécois qui lui accordent de mauvais résultats dans les sondages. 

Écoutez Christian Dufour en discuter lors de sa chronique politique, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«Je pense que c'est très difficile de dépasser ça parce que les Québécois ne l'écoutent plus. Il est devenu le bouc émissaire, le symbole de tout ce qui ne va pas au Québec. Mais il joue son va-tout, puis c'est ce qui est intéressant. C'est rare qu'au Québec on ait un gouvernement qui fait un virage à droite et qu'il l'assume.» 

Christian Dufour

