Face aux mauvais sondages

Le gouvernement de François Legault tente présentement un virage à droite, dans l'espoir de regagner la confiance des Québécois qui lui accordent de mauvais résultats dans les sondages.
«Je pense que c'est très difficile de dépasser ça parce que les Québécois ne l'écoutent plus. Il est devenu le bouc émissaire, le symbole de tout ce qui ne va pas au Québec. Mais il joue son va-tout, puis c'est ce qui est intéressant. C'est rare qu'au Québec on ait un gouvernement qui fait un virage à droite et qu'il l'assume.»