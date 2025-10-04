3e lien : «La CAQ fait n'importe quoi dans ce dossier-là»

La CAQ semble impopulaire à Québec, malgré les déclarations du premier ministre mettant de l'avant le projet de 3e lien qui bénéficie d'un grand soutien de la part des citoyens de la capitale nationale.
Écoutez Myriam Ségal, animatrice au FM93, brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Parce que plus personne ne le croit. C'est une question de crédibilité. Il y a tellement fait n'importe quoi dans ce dossier-là que plus personne ne le croit. Mais intimement, la plupart des citoyens de Québec pensent que ça va nous prendre un troisième lien.»