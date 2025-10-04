3e lien : «La CAQ fait n'importe quoi dans ce dossier-là»

La CAQ semble impopulaire à Québec, malgré les déclarations du premier ministre mettant de l'avant le projet de 3e lien qui bénéficie d'un grand soutien de la part des citoyens de la capitale nationale.

Écoutez Myriam Ségal, animatrice au FM93, brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.