Idée d'interdire les visages masqués en public

Le gouvernement Legault envisage d'interdire en tout temps de circuler le visage masqué dans l'espace public.
Cette idée fait suite à une proposition adoptée par les militants de la CAQ, lors du congrès de la formation politique la fin de semaine passée à Gatineau.
Écoutez Frédéric Bérard en discuter lors de la chronique politique à l'émission Singé Lévesque.
«Quand tu as une règle de droit, il ne faut pas qu'elle soit arbitraire. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit applicable à tous. La question, c'est de savoir comment on va l'appliquer. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec Youpi?»