Idée d'interdire les visages masqués en public

Le gouvernement Legault envisage d'interdire en tout temps de circuler le visage masqué dans l'espace public.

Cette idée fait suite à une proposition adoptée par les militants de la CAQ, lors du congrès de la formation politique la fin de semaine passée à Gatineau.

