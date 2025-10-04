Le Hamas se dit prêt à libérer les otages

Le Hamas a souligné vendredi être prêt à libérer tous les otages israéliens vivants et à rendre les corps de ceux décédés, près de deux ans après la guerre déclenchée par Hamas contre Israël.

Cette décision fait suite au plan de paix proposé par Donald Trump, qui a appelé Israël à « arrêter immédiatement les bombardements » sur le territoire palestinien.

Écoutez Maël Benoliel, journaliste en Israël et dans les territoires palestiniens, aborder le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.