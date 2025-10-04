 Aller au contenu
Société
Le Hamas se dit prêt à libérer les otages

«Il y a encore pas mal de points à négocier» -Maël Benoliel

par 98.5

0:00
8:24

Entendu dans

Signé Lévesque

le 4 octobre 2025 08:47

Avec

Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Frédéric Bérard
Frédéric Bérard

et autres

«Il y a encore pas mal de points à négocier» -Maël Benoliel
De la fumée s'élève après un bombardement de l'armée israélienne dans le centre de la bande de Gaza, le samedi 4 octobre 2025. / Abdel Kareem Hana / The Associated Press

Le Hamas a souligné vendredi être prêt à libérer tous les otages israéliens vivants et à rendre les corps de ceux décédés, près de deux ans après la guerre déclenchée par Hamas contre Israël.

Cette décision fait suite au plan de paix proposé par Donald Trump, qui a appelé Israël à « arrêter immédiatement les bombardements » sur le territoire palestinien.

Écoutez Maël Benoliel, journaliste en Israël et dans les territoires palestiniens, aborder le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«C'est un oui, mais... de la part du Hamas. Ils souhaitent des garanties, notamment sur le retrait des forces israéliennes. Mais Israël souhaite conserver une emprise militaire sur la bande de Gaza jusqu'à ce que cette dernière soit totalement démilitarisée. Le Hamas, dans le même temps, ne souhaite pas renoncer aux armes. Donc, il y a encore pas mal de points à négocier.»

Maël Benoliel

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Arrivée de Tilly Norwood : quel avenir pour les acteurs IA au cinéma?
Signé Lévesque
Arrivée de Tilly Norwood : quel avenir pour les acteurs IA au cinéma?
0:00
7:45
Résolutions de «cold case» : de l'espoir pour le cas de Cédrika Provencher?
Signé Lévesque
Résolutions de «cold case» : de l'espoir pour le cas de Cédrika Provencher?
0:00
10:12

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Dernier match présaison du Canadien : quels joueurs risquent leur place?
Match contre les Sénateurs
Dernier match présaison du Canadien : quels joueurs risquent leur place?
Virage à droite de la CAQ : «Legault joue son va-tout»
Face aux mauvais sondages
Virage à droite de la CAQ : «Legault joue son va-tout»
À la découverte de l’histoire… du Tylenol!
Signé Lévesque
À la découverte de l’histoire… du Tylenol!
3e lien : «La CAQ fait n'importe quoi dans ce dossier-là»
Signé Lévesque
3e lien : «La CAQ fait n'importe quoi dans ce dossier-là»
«Tout le monde est excité de vivre ça» -Étienne Marcoux
Série Blue Jays contre Yankees
«Tout le monde est excité de vivre ça» -Étienne Marcoux
Simon Kearney : «Il est complètement libre et va dans tous les styles»
Chronique musique
Simon Kearney : «Il est complètement libre et va dans tous les styles»
Résolutions de «cold case» : de l'espoir pour le cas de Cédrika Provencher?
Trois histoires démystifiées récemment
Résolutions de «cold case» : de l'espoir pour le cas de Cédrika Provencher?
«La question c'est de savoir on va l'appliquer comment» -Frédéric Bérard
Idée d'interdire les visages masqués en public
«La question c'est de savoir on va l'appliquer comment» -Frédéric Bérard
«C'est un bon coup de Duhaime de montrer un peu de solidarité envers Boulet»
Modernisation du régime syndical
«C'est un bon coup de Duhaime de montrer un peu de solidarité envers Boulet»
Arrivée de Tilly Norwood : quel avenir pour les acteurs IA au cinéma?
Réseaux sociaux
Arrivée de Tilly Norwood : quel avenir pour les acteurs IA au cinéma?
Menaces envers les démocrates: «Ça pourrait se répercuter contre Trump»
Shutdown budgétaire
Menaces envers les démocrates: «Ça pourrait se répercuter contre Trump»
«On ne savait pas qu'il pouvait chanter comme ça» -Stéphane Leclair
Un premier album solo pour Jean-François Pauzé
«On ne savait pas qu'il pouvait chanter comme ça» -Stéphane Leclair
«Qui ne fera pas l'équipe, c'est ce qu'on va savoir» -Jean-François Baril
Les Canadiens face aux Sénateurs d'Ottawa
«Qui ne fera pas l'équipe, c'est ce qu'on va savoir» -Jean-François Baril
Quelles seront les fermetures sur le réseau routier en fin de semaine?
Travaux en cours
Quelles seront les fermetures sur le réseau routier en fin de semaine?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Classiques 80-90
En direct
Classiques 80-90
En ondes jusqu’à 18:00