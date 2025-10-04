 Aller au contenu
Politique
Shutdown budgétaire

Menaces envers les démocrates: «Ça pourrait se répercuter contre Trump»

par 98.5

le 4 octobre 2025 08:34

Guillaume Lavoie
Denis Lévesque
Le président Donald Trump s'exprime dans le bureau ovale de la Maison Blanche avant de signer un décret concernant le cancer infantile et l'utilisation de l'IA, mardi 30 septembre 2025, à Washington. / Alex Brandon / The Associated Press

Les États-Unis font face à une paralysie budgétaire («shutdown»), qui entraîne l'arrêt des activités considérées non essentielles de l’État fédéral, depuis mercredi minuit. 

Cette situation est causée par l'incapacité des sénateurs qui siègent au Congrès américain à s'entendre sur le budget.

Le président américain Donald Trump saisit l'occasion pour multiplier les menaces contre les démocrates, qu'il tient responsables de la situation, et procéder à des coupes ciblées dans les États qui ont voté contre lui en 2024. 

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, aborder le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Ça pourrait se répercuter vastement contre Trump. Parce qu'il y a des gens qui vont dire : ben moi, je suis un républicain à New York. Pourquoi mes programmes sont coupés? Puis ce n’est pas comme s'il y avait des ministères à gauche. Le ministère de la Santé, ce n’est pas à gauche, il a comme responsabilité de fournir des services.»

Guillaume Lavoie

