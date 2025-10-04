Shutdown budgétaire

Les États-Unis font face à une paralysie budgétaire («shutdown»), qui entraîne l'arrêt des activités considérées non essentielles de l’État fédéral, depuis mercredi minuit.

Cette situation est causée par l'incapacité des sénateurs qui siègent au Congrès américain à s'entendre sur le budget.

Le président américain Donald Trump saisit l'occasion pour multiplier les menaces contre les démocrates, qu'il tient responsables de la situation, et procéder à des coupes ciblées dans les États qui ont voté contre lui en 2024.

