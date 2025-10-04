Seulement deux laveuses sur l'île de Montréal

Le Service des incendies de Montréal est contraint de payer des pompiers en heures supplémentaires, puisque plusieurs membres des équipes en devoir n'ont pas un équipement de combat propre.

Seules deux laveuses sont en service sur l'ile de Montréal pour laver les habits de travail des 2400 pompiers.

Écoutez la journaliste Any Guillemette expliquer cette situation qui aurait coûté des centaines de milliers de dollars, samedi, à l'émission Singné Lévesque.