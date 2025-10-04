Le Hamas s'est dit prêt vendredi à prendre part au plan de réconciliation de Donald Trump, notamment en libérer les derniers otages à Gaza.
Écoutez Caroline Bertrand brosser le portrait des nouvelles de l'actualité, samedi, lors de la revue de presse à l'émission Signé Lévesque.
«On parle d'une quarantaine d'otages encore du côté de Gaza, selon l'armée israélienne. Israël aussi a dit, de son côté, prêt à exécuter la première phase de ce plan. Par contre, les bombardements se poursuivent. Il y en a eu au courant de la nuit dernière dans la bande de Gaza. Alors on dit qu'on est prêts, mais disons que ce n'est pas encore commencé finalement, ce plan.»
Aussi dans cette revue de presse:
- Article de Thomas Gerbet : Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité du Numérique, réclame plus de pouvoirs pour être en mesure d'annuler des contrats.
- Meurtre du membre influent du crime organisé dans un Starbucks de Laval.