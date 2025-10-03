Nouvelle directrice des opérations commerciales

Kim St-Pierre, ancienne gardienne de but, a été nominée au poste de directrice des opérations commerciales de la Victoire de Montréal.
Elle se joint à Danièle Sauvageau (directrice générale) et Caroline Ouellette (entraîneuse adjointe). Toutes trois sont intronisées au Temple de la renommée du hockey.
Écoutez Kim St-Pierre discuter de son nouveau poste, vendredi, au micro de Philippe Cantin.
«J'ai eu la chance de faire partie de différents comités avec Hockey Québec et Hockey Canada. Donc je suis toujours restée connectée au monde du hockey et de la communauté. Je suis très fière de joindre une organisation comme la Victoire. Ça m'a toujours passionné le business du sport. Je pense qu'on apprend aussi à travers notre carrière d'athlète à gérer nos contrats, à gérer nos apparitions.»