Nouvelle directrice des opérations commerciales

Kim St-Pierre, ancienne gardienne de but, a été nominée au poste de directrice des opérations commerciales de la Victoire de Montréal.

Elle se joint à Danièle Sauvageau (directrice générale) et Caroline Ouellette (entraîneuse adjointe). Toutes trois sont intronisées au Temple de la renommée du hockey.

Écoutez Kim St-Pierre discuter de son nouveau poste, vendredi, au micro de Philippe Cantin.