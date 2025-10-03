Sous des conditions non précisées

«Il faut voir ça comme un : Oui, mais... de la part du Hamas. Le Hamas accepte de libérer les otages, mais il y a des conditions et on ne connaît pas les détails, on ne connaît pas l'échéancier. Ça va devoir être négocié. C'est loin d'être fait encore. Alors, si on veut être optimiste, on peut voir ça comme un pas dans la bonne direction, mais c'est un petit pas qui a été franchi aujourd'hui.»