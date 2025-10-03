Les Canadiens à Québec

Les Canadiens de Montréal étaient de passage au Centre Vidéotron à Québec cette semaine.
Écoutez Meeker Guerrier discuter du passage de l'équipe dans la Capitale nationale, malgré la rivalité historique entre Montréal et Québec.
«C'est le fun de se tirer la pipe Montréal-Québec, mais il y a plein de gens à l'est de Québec, à l'extérieur de Montréal, qui sont partisans du Canadien et qui ont rarement l'occasion de voir cette équipe-là. Et le Canadien, dans tout ça, n’était pas obligé de rester dans la région de Québec. J'ai trouvé ça brillant d'un point de vue marketing, mais aussi pour rappeler aux gens qu'ils font partie de la communauté.»