Virage numérique

La députée de Mont-Royal–Outremont et leader parlementaire du Parti libéral du Québec, Michelle Setlakwe, prévient d'un potentiel fiasco numérique chez Santé Québec.

La députée s'inquiète de la décision soudaine de Santé Québec de suspendre deux de ses grands projets de transition numériques.

Elle y voit une confusion et un manque de contrôle de la part du gouvernement.

Michelle Setlakwe dénonce un virage à 180 degrés des ministres Christian Dubé (Santé) et Gilles Bélanger (Cybersécurité) qui se voulaient rassurants jeudi, quelques heures seulement avant l'annonce de la suspension des projets.

