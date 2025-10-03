Le magnat du hip-hop P. Diddy recevra vendredi sa sentence pour transport de personnes à des fins de prostitution, à la suite d'un procès retentissant à New York.
Rappelons qu’il avait demandé la grâce présidentielle à Trump en août dernier. Le président l'avait rejetée en qualifiant Puff Daddy de personne malveillante.
Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, brosser le portrait de la situation, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«À suivre ce qui se passe, on a l'impression que même le juge hésite. Il a d'un côté le procureur qui insiste pour que PDD ait onze ans de prison, et, de l'autre, l'avocat du rappeur demande quatorze mois. Donc, il y a un grand écart. Bref, c'est un vrai suspense digne d'un film d'Hollywood, parce que personne n'est capable de dire où on va.»