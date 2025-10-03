 Aller au contenu
Arts et spectacles
Transport de personnes à des fins de prostitution

P. Diddy recevra sa sentence: «On a l'impression que même le juge hésite»

par 98.5

0:00
6:41

Entendu dans

La commission

le 3 octobre 2025 14:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
P. Diddy recevra sa sentence: «On a l'impression que même le juge hésite»
La commission / Cogeco Média

Le magnat du hip-hop P. Diddy recevra vendredi sa sentence pour transport de personnes à des fins de prostitution, à la suite d'un procès retentissant à New York.

Rappelons qu’il avait demandé la grâce présidentielle à Trump en août dernier. Le président l'avait rejetée en qualifiant Puff Daddy de personne malveillante.

Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, brosser le portrait de la situation, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«À suivre ce qui se passe, on a l'impression que même le juge hésite. Il a d'un côté le procureur qui insiste pour que PDD ait onze ans de prison, et, de l'autre, l'avocat du rappeur demande quatorze mois. Donc, il y a un grand écart. Bref, c'est un vrai suspense digne d'un film d'Hollywood, parce que personne n'est capable de dire où on va.»

Henry Arnaud

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Album solo de Jean-François Pauzé : «À 50 ans, je suis un chanteur émergent»
Le Québec maintenant
Album solo de Jean-François Pauzé : «À 50 ans, je suis un chanteur émergent»
0:00
9:26
Sean «Diddy» Combs: condamnation à 4 ans de prison
Le Québec maintenant
Sean «Diddy» Combs: condamnation à 4 ans de prison
0:00
3:10

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«Fini, les cours d'anglais loin de leur province pour les sénateurs canadiens»
Actualité en rafales
«Fini, les cours d'anglais loin de leur province pour les sénateurs canadiens»
Le périple de Guillaume Lavoie au Nunavik!
Arctique Canadien
Le périple de Guillaume Lavoie au Nunavik!
Régime canadien de soins dentaires : les dentistes seront-ils débordés?
Élargissement du programme
Régime canadien de soins dentaires : les dentistes seront-ils débordés?
Retour de Denis Lévesque au 98.5: «Mon but c'est de me surprendre»
Signé Lévesque la fin de semaine au 98.5
Retour de Denis Lévesque au 98.5: «Mon but c'est de me surprendre»
Courtes locations seulement l'été : de nombreux Airbnb montréalais illégaux
Règlement pour les résidences principales
Courtes locations seulement l'été : de nombreux Airbnb montréalais illégaux
La résidence permanente selon le niveau d'intégration des travailleurs migrants
Proposition du commissaire à la langue française
La résidence permanente selon le niveau d'intégration des travailleurs migrants
«Me faire coller une image aussi dénigrante, c'est la première fois»
Insultes de la part d'Alexandre Giasson
«Me faire coller une image aussi dénigrante, c'est la première fois»
Virage numérique à Santé Québec: «C'est en train de déraper » - Marc Tanguay
Santé
Virage numérique à Santé Québec: «C'est en train de déraper » - Marc Tanguay
Postes Canada: «C'est un modèle d'affaires qui a été figé dans le temps»
Conflit de travail
Postes Canada: «C'est un modèle d'affaires qui a été figé dans le temps»
«Est-ce qu'il va être capable de rester?» -Paul Arcand reçoit François Legault
Grande entrevue
«Est-ce qu'il va être capable de rester?» -Paul Arcand reçoit François Legault
Le PQ en tête, la CAQ et le PCQ pratiquement à égalité
Sondage Léger
Le PQ en tête, la CAQ et le PCQ pratiquement à égalité
Autre journée de grève pour les employés d’entretien de la STM
Revue de l'actualité
Autre journée de grève pour les employés d’entretien de la STM
Travailleurs étrangers temporaires : Roberge demande une clause grand-père
Le ministre critique la sévérité d'Ottawa
Travailleurs étrangers temporaires : Roberge demande une clause grand-père
À 72 ans, Jean Bernier a réalisé son 1700e don de produits sanguins
Il est le plus grand donneur au Canada
À 72 ans, Jean Bernier a réalisé son 1700e don de produits sanguins
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 00:00