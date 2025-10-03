Proposition du commissaire à la langue française

Le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, propose d'exclure de la résidence permanente les travailleurs migrants de Montréal et Gatineau qui ne sont pas bien intégrés.

Selon lui, le Québec a besoin d'une politique d'intégration plus claire pour s'assurer que les personnes s'intègrent réellement à la culture et à la langue française, en particulier dans les grandes villes.

