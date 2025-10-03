Le député libéral Marc Tanguay demande une commission parlementaire sur le virage numérique chez Santé Québec.

Santé Québec, dirigé par Geneviève Biron, suspend les projets Dossier santé numérique (DSN) et Système d’information en finances (SIFA), entraînant une pénalité de 25 millions $ pour la suspension et potentiellement 175 millions $ pour l'annulation du contrat avec LGS.

«On joue dans le même pattern que SAAQ-clic», estime Marc Tanguay.

Écoutez le député libéral et porte-parole de l’opposition officielle en santé, Marc Tanguay discuter du virage numérique chez Santé Québec, vendredi, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau à La commission.