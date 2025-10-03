 Aller au contenu
Politique provinciale
Santé

Virage numérique à Santé Québec: «C'est en train de déraper » - Marc Tanguay

par 98.5

0:00
11:22

Entendu dans

La commission

le 3 octobre 2025 13:05

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Geneviève Biron suspend le virage numérique de Santé Québec / ijeab / Adobe Stock

Le député libéral Marc Tanguay demande une commission parlementaire sur le virage numérique chez Santé Québec.

Santé Québec, dirigé par Geneviève Biron, suspend les projets Dossier santé numérique (DSN) et Système d’information en finances (SIFA), entraînant une pénalité de 25 millions $ pour la suspension et potentiellement 175 millions $ pour l'annulation du contrat avec LGS. 

«On joue dans le même pattern que SAAQ-clic», estime Marc Tanguay.

Écoutez le député libéral et porte-parole de l’opposition officielle en santé, Marc Tanguay discuter du virage numérique chez Santé Québec, vendredi, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau à La commission.

