Conflit de travail

Postes Canada a déposé de nouvelles offres au syndicat dans la foulée du mandat de transformation du gouvernement fédéral. Ces offres visent à assurer la «viabilité à long terme» du service postal.

L'entreprise maintient les augmentations salariales déjà proposées, soit 13,59% sur quatre ans.

L'employeur a aussi l'intention de protéger les pensions et les avantages sociaux.

Le syndicat va-t-il accepter?

Écoutez la porte-parole de Postes Canada, Ariane Sauvé, parler des nouvelles offres proposées au syndicat, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi.