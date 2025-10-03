Conflit de travail

Postes Canada a déposé de nouvelles offres au syndicat dans la foulée du mandat de transformation du gouvernement fédéral. Ces offres visent à assurer la «viabilité à long terme» du service postal.
L'entreprise maintient les augmentations salariales déjà proposées, soit 13,59% sur quatre ans.
L'employeur a aussi l'intention de protéger les pensions et les avantages sociaux.
Le syndicat va-t-il accepter?
Écoutez la porte-parole de Postes Canada, Ariane Sauvé, parler des nouvelles offres proposées au syndicat, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi.
«C'est un modèle d'affaires qui a été figé dans le temps pendant 20-30 ans. Maintenant, on a finalement les outils qu'on a besoin. Là, avec l'annonce du ministre Joël Lightbound pour optimiser nos opérations, puis finalement aller allouer les ressources là où les gens en ont besoin.»