Culture de l'annulation

Faut-il ou non soutenir un artiste impliqué dans des affaires de violence ou d'inconduite sexuelle ?
C'est la question soulevée par la sortie imminente d'une série documentaire sur la vie du chanteur québécois Éric Lapointe, qui a plaidé coupable à une accusation de voies de fait.
Écoutez le président et spécialiste de l’image chez Aucoin Stratégie et Communication, Louis Aucoin, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, vendredi, à l'émission Radio Texto.
«Moi, j'ai eu l'occasion quand même de me la poser souvent cette question là, est-ce qu'une personne peut revenir? Est-ce que c'est normal? Comment on fait comme artiste ou comme sportif aussi, après, appelons ça, une erreur, un geste répréhensible?»