Hausse des plaintes

Le nombre de plaintes formulées auprès du Protecteur du citoyen qui se sont avérées fondées augmente d'année en année.

Cette donnée a été soulevée par Me Marc-André Dowd, qui a dévoilé jeudi son rapport d'activités.

Sur les 28 000 motifs de plaintes et signalements en 2024-2025, 38% ont été considérés comme fondés après enquête. C'est 5% de plus qu'il y a trois ans.

Écoutez le Protecteur du citoyen, Me Marc-André Dowd, revenir sur son rapport d’activités pour 2024-2025, rendu public jeudi.