 Aller au contenu
Société
Hausse des plaintes

Le Protecteur du citoyen dénonce le manque d'écoute de l'État

par 98.5

0:00
11:04

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 octobre 2025 08:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le Protecteur du citoyen dénonce le manque d'écoute de l'État
Le Protecteur du citoyen, Me Marc-André Dowd, s'inquiète de la hausse des plaintes. / PC/Jacques Boissinot

Le nombre de plaintes formulées auprès du Protecteur du citoyen qui se sont avérées fondées augmente d'année en année.

Cette donnée a été soulevée par Me Marc-André Dowd, qui a dévoilé jeudi son rapport d'activités. 

Sur les 28 000 motifs de plaintes et signalements en 2024-2025, 38% ont été considérés comme fondés après enquête. C'est 5% de plus qu'il y a trois ans. 

Écoutez le Protecteur du citoyen, Me Marc-André Dowd, revenir sur son rapport d’activités pour 2024-2025, rendu public jeudi.

«Alors, il y a quand même une tendance à la hausse des plaintes fondées, donc on a fait enquête, et on a estimé que le citoyen avait raison de se plaindre.»

Marc-André Dowd

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Craig Sauvé propose le «PET» pour aider les Montréalais à trouver des toilettes
Lagacé le matin
Craig Sauvé propose le «PET» pour aider les Montréalais à trouver des toilettes
0:00
8:46
«Avec quoi tu peux réformer ça? Un lance-flammes et une batte de baseball!»
Lagacé le matin
«Avec quoi tu peux réformer ça? Un lance-flammes et une batte de baseball!»
0:00
7:12

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Craig Sauvé propose le «PET» pour aider les Montréalais à trouver des toilettes
Candidat à la mairie de Montréal
Craig Sauvé propose le «PET» pour aider les Montréalais à trouver des toilettes
« On manque de moments plates » - Étienne Marcoux est passionné de baseball
Humour
« On manque de moments plates » - Étienne Marcoux est passionné de baseball
Émile Bilodeau nous présente son nouvel album «Bill aux Îles»
Performance en direct
Émile Bilodeau nous présente son nouvel album «Bill aux Îles»
«Quand t'es maire, tu fais des opérations, tu ne fais pas des lois»
Élections municipales
«Quand t'es maire, tu fais des opérations, tu ne fais pas des lois»
«Avec quoi tu peux réformer ça? Un lance-flammes et une batte de baseball!»
L'État québécois est-il réformable?
«Avec quoi tu peux réformer ça? Un lance-flammes et une batte de baseball!»
10 des 12 joueurs de l'équipe masculine de Flag football sont Québécois
Sélection canadienne pour les JO de 2028
10 des 12 joueurs de l'équipe masculine de Flag football sont Québécois
Des jeunes se rassemblent pour manger des puddings à la fourchette
Tendance réseaux sociaux
Des jeunes se rassemblent pour manger des puddings à la fourchette
Le nouvel album de Taylor Swift fracasse déjà tous les records
«The Life of a Showgirl»
Le nouvel album de Taylor Swift fracasse déjà tous les records
«J'étais un citoyen en colère et je me suis laissé prendre au jeu»
Un candidat d'Ensemble Montréal dans l'eau chaude
«J'étais un citoyen en colère et je me suis laissé prendre au jeu»
Le plan de paix Trump-Netanyahou: «Pour moi c'est un instrument de propagande»
Guerre à Gaza
Le plan de paix Trump-Netanyahou: «Pour moi c'est un instrument de propagande»
Jean-François Roberge fustige Ottawa sur les travailleurs temporaires
Immigration
Jean-François Roberge fustige Ottawa sur les travailleurs temporaires
La mise sur pause de la transformation numérique coûtera 25 M$ à Santé Québec
Entrevue avec Geneviève Biron
La mise sur pause de la transformation numérique coûtera 25 M$ à Santé Québec
Il faut maintenant 22% moins de temps pour vendre une propriété
Marché immobilier
Il faut maintenant 22% moins de temps pour vendre une propriété
«J'ai été un peu dégouté par le discours d'ouverture de François Legault»
Le PM veut s'attaquer à «l'islamisme radical»
«J'ai été un peu dégouté par le discours d'ouverture de François Legault»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00