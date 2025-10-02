Plus de 22 000 personnes y participent

La NFL va se tourner vers le flag football. Un sport qui est déjà très populaire au Québec.

Écoutez Steve Duchesneau, DG de Football Québec, discuter de la popularité croissante du flag football au Québec, au Mario Langlois.

Les sujets discutés

La NFL prévoit créer deux ligues professionnelles (féminine et masculine) d’ici deux ans, alors que le flag football sera aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028;

Il y a quelque 22 000 participants au Québec de nos jours et une projection pour 30 000;

Le Québec domine la scène canadienne, fournissant la totalité de l’équipe nationale féminine et la majorité de l’équipe masculine, avec des succès récents en Chine et au Panama.

L’inclusivité et l’absence de contact sont soulignées comme clés du succès.