Hughes et LaCombe à 9 millions $ par an

Le défenseur Jackson LaCombe a signé un contrat de 72 millions $ sur 8 ans avec les Ducks d'Anaheim, soit d'une valeur de 9 millions $ par saison.

Luke Hughes, des Devils du New Jersey, avait paraphé un contrat de 7 ans de 63 millions $ la veille.

Combien obtiendra Lane Hutson?

Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, à ce sujet avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Pour Chaumont, ces récentes signatures - à neuf millions $ de moyenne par saison - indiquent une forme de référence.

«C'est raisonnable de penser que 10 millions $ représentent pratiquement la base de négociation pour Lane Hutson»

Les autres sujets discutés