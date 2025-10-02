 Aller au contenu
Hockey
Hughes et LaCombe à 9 millions $ par an

«10 millions $ représentent la base de négociation pour Lane Hutson»

par 98.5 Sports

0:00
9:49

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 octobre 2025 19:55

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«10 millions $ représentent la base de négociation pour Lane Hutson»
Lane Hutson. / AP/Nick Wass

Le défenseur Jackson LaCombe a signé un contrat de 72 millions $ sur 8 ans avec les Ducks d'Anaheim, soit d'une valeur de 9 millions $ par saison.

Luke Hughes, des Devils du New Jersey, avait paraphé un contrat de 7 ans de 63 millions $ la veille.

Combien obtiendra Lane Hutson?

Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, à ce sujet avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Pour Chaumont, ces récentes signatures - à neuf millions $ de moyenne par saison - indiquent une forme de référence.

«C'est raisonnable de penser que 10 millions $ représentent pratiquement la base de négociation pour Lane Hutson»

Les autres sujets discutés

  • La durée de l'entente à venir de Hutson pourrait être un élément de négociations;
  • Logiquement, quatre joueurs des Canadiens devraient encore être retranchés du camp.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Est-ce qu'on veut les perdre pour un coup aussi nono que celui de Cousins?»
Les amateurs de sports
«Est-ce qu'on veut les perdre pour un coup aussi nono que celui de Cousins?»
0:00
13:11
«Je ne veux pas donner de chance à personne de me retrancher» -Hendrix Lapierre
Les amateurs de sports
«Je ne veux pas donner de chance à personne de me retrancher» -Hendrix Lapierre
0:00
9:22

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
La popularité du flag football explose au Québec
Plus de 22 000 personnes y participent
La popularité du flag football explose au Québec
Quelle sera la composition des trios des Canadiens?
Canadiens de Montréal
Quelle sera la composition des trios des Canadiens?
Les Canadiens auront deux bonnes unités d'avantage numérique, selon Dany Dubé
Hutson et Demidov pour distribuer la rondelle
Les Canadiens auront deux bonnes unités d'avantage numérique, selon Dany Dubé
«Martin aime se mettre au défi et mettre ses joueurs au défi» -Nick Suzuki
Canadiens de Montréal
«Martin aime se mettre au défi et mettre ses joueurs au défi» -Nick Suzuki
«Ça commence à devenir réel» -Audrey Leduc
15 mois hors de l'ordinaire pour la championne
«Ça commence à devenir réel» -Audrey Leduc
«Je ne veux pas donner de chance à personne de me retrancher» -Hendrix Lapierre
Avec les Capitals de Washington
«Je ne veux pas donner de chance à personne de me retrancher» -Hendrix Lapierre
«J'adore le terrain large: ça devient un avantage» -Davis Alexander
Son adaptation à la LCF
«J'adore le terrain large: ça devient un avantage» -Davis Alexander
Une première journée spectaculaire au possible
Séries d'après saison
Une première journée spectaculaire au possible
«Est-ce qu'on veut les perdre pour un coup aussi nono que celui de Cousins?»
Des coups assénés aux joueurs vedettes
«Est-ce qu'on veut les perdre pour un coup aussi nono que celui de Cousins?»
«Un message qu'on a lancé à travers la ligue» -José Théodore
La robustesse des Canadiens
«Un message qu'on a lancé à travers la ligue» -José Théodore
«Des matchs de la sorte, ça rassemble l'équipe» -André Roy
Affrontement robuste contre les Sénateurs
«Des matchs de la sorte, ça rassemble l'équipe» -André Roy
«Il faut que tu sois prête à accepter de souffrir pour vaincre» -Kim Clavel
Championne du monde IBF
«Il faut que tu sois prête à accepter de souffrir pour vaincre» -Kim Clavel
«Plus qu'une participation au premier tour des séries» -Marc Legault
Les attentes des Sénateurs en 2025-2026
«Plus qu'une participation au premier tour des séries» -Marc Legault
Quel est l'avenir de Joshua Roy avec les Canadiens?
Camp du CH
Quel est l'avenir de Joshua Roy avec les Canadiens?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00