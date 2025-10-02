Hughes et LaCombe à 9 millions $ par an

Le défenseur Jackson LaCombe a signé un contrat de 72 millions $ sur 8 ans avec les Ducks d'Anaheim, soit d'une valeur de 9 millions $ par saison.
Luke Hughes, des Devils du New Jersey, avait paraphé un contrat de 7 ans de 63 millions $ la veille.
Combien obtiendra Lane Hutson?
Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, à ce sujet avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Pour Chaumont, ces récentes signatures - à neuf millions $ de moyenne par saison - indiquent une forme de référence.
«C'est raisonnable de penser que 10 millions $ représentent pratiquement la base de négociation pour Lane Hutson»
Les autres sujets discutés
- La durée de l'entente à venir de Hutson pourrait être un élément de négociations;
- Logiquement, quatre joueurs des Canadiens devraient encore être retranchés du camp.