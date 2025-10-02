 Aller au contenu
Politique internationale
Paralysie budgétaire, jour deux

«Trump dit que c'est la faute des démocrates et en profite pour faire du ménage»

par 98.5

0:00
8:51

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 octobre 2025 17:52

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Trump dit que c'est la faute des démocrates et en profite pour faire du ménage»
Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Incapable de parvenir à un accord, le Sénat américain a plongé le gouvernement dans une paralysie budgétaire mercredi. Il s'agit d'une première depuis 2019. 

Écoutez Valérie Beaudoin brosser le portrait de la situation actuelle, jeudi, lors de sa chronique américaine au micro de Philippe Cantin.

Les services gouvernementaux considérés comme étant non essentiels sont donc mis à l'arrêt.

«Trump sur a dit sur Truth Social qu'il allait avoir cette discussion avec son merveilleux ami du projet 2025 de coupures dans les départements ou les agences dites démocrates. Il dit que c'est la faute des démocrates et en profite pour faire du ménage dans la fonction publique. Mais là, ce n'est pas juste faire du ménage, c'est comme mettre la masse dans la pièce au lieu de passer le balai.»

Valérie Beaudoin

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Trump trouve que le «shutdown» pourrait être une bonne affaire
Le Québec maintenant
Trump trouve que le «shutdown» pourrait être une bonne affaire
0:00
7:15
Sondage: Trump n’a pas la note de passage
La commission
Sondage: Trump n’a pas la note de passage
0:00
6:55

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«J'ai l'impression qu'on est en train de répéter toutes les erreurs»
Suspension du Dossier santé numérique
«J'ai l'impression qu'on est en train de répéter toutes les erreurs»
ArcelorMittal Contrecoeur ferme ses portes pour une semaine
Arrêt de production complet
ArcelorMittal Contrecoeur ferme ses portes pour une semaine
La Caisse représente 16 % du PIB québécois» -Michèle Boisvert
Investissements au Québec
La Caisse représente 16 % du PIB québécois» -Michèle Boisvert
Les tensions persistent entre l’Alberta et la Colombie-Britannique
Projet de pipeline
Les tensions persistent entre l’Alberta et la Colombie-Britannique
«Je salue la décision, mais là, on a besoin de plus d'explications»
Report du déploiement du Dossier santé numérique
«Je salue la décision, mais là, on a besoin de plus d'explications»
«C'est exceptionnel, sept jours de suite avec du soleil à Montréal»
Le beau temps se maintient
«C'est exceptionnel, sept jours de suite avec du soleil à Montréal»
Les Sénateurs rappellent des joueurs en vue du match contre le Tricolore
Canadiens de Montréal
Les Sénateurs rappellent des joueurs en vue du match contre le Tricolore
The Life of a Showgirl, de Taylor Swift, paraît vendredi
Opération marketing monstre
The Life of a Showgirl, de Taylor Swift, paraît vendredi
«Anxiété et découragement»: les étudiants en médecine toujours dans l'impasse
La FMSQ poursuit ses moyens de pression
«Anxiété et découragement»: les étudiants en médecine toujours dans l'impasse
«Ça ne peut pas toujours reposer sur les épaules des femmes de se protéger»
Un 14e potentiel féminicide en 2025
«Ça ne peut pas toujours reposer sur les épaules des femmes de se protéger»
Ivan Demidov va bien
Canadiens de Montréal
Ivan Demidov va bien
«On a tout fait ensemble, sauf l'amour» -Guylaine Tremblay
Un (faux) couple parfait avec Denis Bouchard
«On a tout fait ensemble, sauf l'amour» -Guylaine Tremblay
«Ce gars-là pouvait avoir beaucoup d'ennemis» -Daniel Renaud
Meurtre de «Bobby The Greek»
«Ce gars-là pouvait avoir beaucoup d'ennemis» -Daniel Renaud
«C'est vraiment multifactoriel la crise qu'on vit» -Geneviève Sirois
Système scolaire
«C'est vraiment multifactoriel la crise qu'on vit» -Geneviève Sirois
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00