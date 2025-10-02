Paralysie budgétaire, jour deux

Incapable de parvenir à un accord, le Sénat américain a plongé le gouvernement dans une paralysie budgétaire mercredi. Il s'agit d'une première depuis 2019.
Écoutez Valérie Beaudoin brosser le portrait de la situation actuelle, jeudi, lors de sa chronique américaine au micro de Philippe Cantin.
Les services gouvernementaux considérés comme étant non essentiels sont donc mis à l'arrêt.
«Trump sur a dit sur Truth Social qu'il allait avoir cette discussion avec son merveilleux ami du projet 2025 de coupures dans les départements ou les agences dites démocrates. Il dit que c'est la faute des démocrates et en profite pour faire du ménage dans la fonction publique. Mais là, ce n'est pas juste faire du ménage, c'est comme mettre la masse dans la pièce au lieu de passer le balai.»