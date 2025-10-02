Paralysie budgétaire, jour deux

Incapable de parvenir à un accord, le Sénat américain a plongé le gouvernement dans une paralysie budgétaire mercredi. Il s'agit d'une première depuis 2019.

Écoutez Valérie Beaudoin brosser le portrait de la situation actuelle, jeudi, lors de sa chronique américaine au micro de Philippe Cantin.

Les services gouvernementaux considérés comme étant non essentiels sont donc mis à l'arrêt.