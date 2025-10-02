Canadiens de Montréal

Il y avait énormément de tension entre les Sénateurs d’Ottawa et le Canadien de Montréal, mardi, à Québec. Qu'en sera-t-il, samedi soir, au Centre Bell, entre les deux mêmes équipes?
Écoutez Meeker Guerrier et Philippe Cantin discuter des nouvelles du sport.
Les sujets discutés :
- Les Sénateurs rappellent huit joueurs en vue de la rencontre de samedi contre le Tricolore;
- À quoi pourrait ressembler le contrat de Lane Hutson?
- On aborde l’histoire de François Lacombe (Nordiques de Québec, 1972).