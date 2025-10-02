Le beau temps se maintient

 Aller au contenu
«C'est exceptionnel, sept jours de suite avec du soleil à Montréal»

le 2 octobre 2025 17:21

«C'est exceptionnel, sept jours de suite avec du soleil à Montréal»
Il a fait beau. Il fait beau. Il fera beau.

Écoutez le météorologue Gilles Brien parler du temps exceptionnellement beau qui se poursuit dans la grande région de Montréal.

Un record de chaleur vieux de 150 ans pourrait être battu, dimanche.

