Le beau temps se maintient

Il a fait beau. Il fait beau. Il fera beau.
Écoutez le météorologue Gilles Brien parler du temps exceptionnellement beau qui se poursuit dans la grande région de Montréal.
Un record de chaleur vieux de 150 ans pourrait être battu, dimanche.
Il a fait beau. Il fait beau. Il fera beau.
Écoutez le météorologue Gilles Brien parler du temps exceptionnellement beau qui se poursuit dans la grande région de Montréal.
Un record de chaleur vieux de 150 ans pourrait être battu, dimanche.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.