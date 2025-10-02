Opération marketing monstre

Plus que quelques heures avant la parution de l'album de Taylor Swift, The Life of a Showgirl.
Écoutez Catherine Beauchamp parler de la parution à venir de l'album The Life of a Showgirl, disponible dès minuit, et qui fait l'objet d'une opération de marketing monstre.
Les sujets discutés
- Un retour à la pop pour Taylor Swift?
- Aucun extrait de l'album n'a été dévoilé avant la parution de l'album;
- Un film événement, The Official Release Party of a Showgirl, et d’une vaste opération marketing incluant pop-up store et projections en Amérique du Nord suivra;
- Le disque est produit par Max Martin;
- Bad Bunny fait face à une controverse liée à l’ICE et aux fans de Donald Trump pour le Super Bowl.