Justice et faits divers
Un 14e potentiel féminicide en 2025

«Ça ne peut pas toujours reposer sur les épaules des femmes de se protéger»

par 98.5 Sports

le 2 octobre 2025 16:33

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Geneviève Pettersen
Geneviève Pettersen
Ruba Ghazal, de Québec solidaire. / PC/Jacques Boissinot

Deux femmes ont été tuées aux mains d’un conjoint violent cette semaine. Ces évènements porteraient le bilan à 14 féminicides depuis le début de l’année 2025. 

Écoutez Rubah Gazal, porte-parole Féminine de Québec Solidaire, qui défend les droits des femmes, se pencher sur cette situation alarmante au micro de Philippe Cantin. 

«C'est absolument dramatique que, dans le Québec de 2025, autant de femmes meurent aux mains de leur conjoint, de celui, normalement, en qui elles devraient avoir confiance. Donc oui, il faut faire de la sensibilisation et de la prévention, mais ça ne peut pas toujours reposer sur les épaules des femmes. C'est le système judiciaire qui doit les protéger. Et notre système judiciaire a échoué à les empêcher de mourir.»

Rubah Gazal

Écoutez Geneviève Pettersen se pencher également sur le sujet lors de sa chronique à l'émission Le Québec maintenant.

