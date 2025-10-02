Un 14e potentiel féminicide en 2025

Deux femmes ont été tuées aux mains d’un conjoint violent cette semaine. Ces évènements porteraient le bilan à 14 féminicides depuis le début de l’année 2025.

Écoutez Rubah Gazal, porte-parole Féminine de Québec Solidaire, qui défend les droits des femmes, se pencher sur cette situation alarmante au micro de Philippe Cantin.