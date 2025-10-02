Meurtre de «Bobby The Greek»

Un Starbucks de Laval a été la scène du meurtre de Charalambos Theologou, chef d’un groupe du crime organisé très influent dans le secteur, mercredi en matinée.

L’homme de 40 ans, surnommé «Bobby The Greek», a été criblé de balles sous les yeux terrifiés des employés et des clients du café. Un de ses bras droits aurait aussi été blessé, mais on ne craint pas pour sa vie.

Depuis l’évènement, nombreux sont ceux qui somment les autorités d’en faire plus pour la sécurité de la population.

Écoutez Daniel Renaud, journaliste aux affaires criminelles à La Presse, brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de Philippe Cantin.