Système scolaire

Geneviève Sirois, professeure en gestion scolaire à l'Université TÉLUQ, souhaitait nuancer la position du premier ministre du Québec au sujet de la crise qui sévit dans le système d'éducation québécois.

Elle estime que la surpopulation des écoles découle de facteurs multiples : croissance démographique depuis 2010, immigration, hausse des naissances, manque de planification du ministère de l’Éducation, pénurie d’enseignants liée aux départs à la retraite et à la création des maternelles quatre ans.

Écoutez la professeure expliquer son point de vue, jeudi, au micro de Philippe Cantin.