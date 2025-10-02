La Fédération canadienne des entreprises indépendantes affirme que les deux tiers des PME au pays pourraient abandonner définitivement Postes Canada si la grève se poursuit.
Écoutez Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Les PME sont le dernier client rentable pour Postes Canada. Les PME utilisent Postes Canada pour envoyer des colis, envoyer et recevoir des factures, des chèques, des circulaires à leurs clients, dans leurs quartiers, dans leurs communautés. Et donc, les PME pourraient très bien tourner le dos définitivement à Postes Canada. Ce n'est rien pour arranger les relations financières de la corporation.»