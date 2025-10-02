La Fédération canadienne des entreprises indépendantes affirme que les deux tiers des PME au pays pourraient abandonner définitivement Postes Canada si la grève se poursuit.

Écoutez Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.