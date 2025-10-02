Spencer Elden réclamait 200 000 $

La justice a rejeté la poursuite de Spencer Elden contre Nirvana. L'homme, célèbre pour être le bébé nageur sur la pochette de l'album Nevermind, réclamait 200 000 $ pour pornographie juvénile.
Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau commenter cette nouvelle à l'émission La commission, jeudi.
Autres sujets abordés:
- La paralysie budgétaire aux États-Unis;
- Les ambitions de Trump pour le prix Nobel;
- Magdeleine Vallières, cycliste québécoise, est célébrée mondialement après sa victoire au Championnat du monde.