 Aller au contenu
Société
Spencer Elden réclamait 200 000 $

Le bébé sur l'album Nevermind de Nirvana débouté en cour

par 98.5

0:00
5:26

Entendu dans

La commission

le 2 octobre 2025 13:01

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le bébé sur l'album Nevermind de Nirvana débouté en cour
Nevermind est le deuxième album studio du groupe américain de grunge Nirvana, sorti le 24 septembre 1991. / Birch Photography/Adobe Stock

La justice a rejeté la poursuite de Spencer Elden contre Nirvana. L'homme, célèbre pour être le bébé nageur sur la pochette de l'album Nevermind, réclamait 200 000 $ pour pornographie juvénile.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau commenter cette nouvelle à l'émission La commission, jeudi.

Autres sujets abordés:

  • La paralysie budgétaire aux États-Unis;
  • Les ambitions de Trump pour le prix Nobel;
  • Magdeleine Vallières, cycliste québécoise, est célébrée mondialement après sa victoire au Championnat du monde.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Éclosion de salmonelle: «C'est une famille de bactéries très résistantes»
Lagacé le matin
Éclosion de salmonelle: «C'est une famille de bactéries très résistantes»
0:00
4:27
Stade IGA: «C'est écrit dans le ciel que ça va coûter plus que 100 millions»
Lagacé le matin
Stade IGA: «C'est écrit dans le ciel que ça va coûter plus que 100 millions»
0:00
5:44

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Travailleurs étrangers temporaires : Roberge demande une clause grand-père
Le ministre critique la sévérité d'Ottawa
Travailleurs étrangers temporaires : Roberge demande une clause grand-père
À 72 ans, Jean Bernier a réalisé son 1700e don de produits sanguins
Il est le plus grand donneur au Canada
À 72 ans, Jean Bernier a réalisé son 1700e don de produits sanguins
«Les PME pourraient très bien tourner le dos définitivement à Postes Canada»
Si la grève se poursuit
«Les PME pourraient très bien tourner le dos définitivement à Postes Canada»
Un journaliste rencontre les policiers après un incident dans une manifestation
À Trois-Rivières
Un journaliste rencontre les policiers après un incident dans une manifestation
Avez-vous eu des problèmes avec votre voiture électrique?
Sujet d'un reportage du Journal de Montréal
Avez-vous eu des problèmes avec votre voiture électrique?
Des leaders indépendantistes albertains ont rencontré des élus américains
36 % des Albertains y seraient favorables
Des leaders indépendantistes albertains ont rencontré des élus américains
«Les drones font une percée qui met à l'écart les moyens conventionnels»
Utilisés dans la guerre en Ukraine
«Les drones font une percée qui met à l'écart les moyens conventionnels»
Combien d'immigrants permanents le Québec peut-il accueillir annuellement?
La commission
Combien d'immigrants permanents le Québec peut-il accueillir annuellement?
«Le niveau de frustration des citoyens est quand même assez élevé»
Rapport annuel du protecteur du citoyen
«Le niveau de frustration des citoyens est quand même assez élevé»
Le Barreau exhorte Québec à mettre fin aux coupures en justice
Compressions de nombreux postes
Le Barreau exhorte Québec à mettre fin aux coupures en justice
Le règne de Pierre Fitzgibbon a coûté des milliards de dollars aux Québécois
Des pertes de 5,1G$
Le règne de Pierre Fitzgibbon a coûté des milliards de dollars aux Québécois
Assurance dentaire: Ottawa élargit les critères d'admissibilité
La commission
Assurance dentaire: Ottawa élargit les critères d'admissibilité
«Je ne serais pas surprise que François Legault soit éjecté de son parti»
La commission
«Je ne serais pas surprise que François Legault soit éjecté de son parti»
Le journal Métro est de retour avec une formule inédite
Ce média avait fermé ses portes en 2023
Le journal Métro est de retour avec une formule inédite
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30