Compressions de nombreux postes

Après le cri du coeur lancé par le syndicat des procureurs du gouvernement, le Barreau du Québec ajoute sa voix pour dénoncer l’impact des compressions de 136 postes au ministère de la Justice.

Selon ces groupes, ces coupes aggravent le sous-financement chronique, entraînant délais judiciaires (jusqu’à 4 ans), arrêts de procédures (Jordan), un manque d’avocats en aide juridique.

En plus, elles entraînent des risques de crimes impunis, mettant en danger la sécurité publique et la crédibilité du système judiciaire québécois.

