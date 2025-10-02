 Aller au contenu
Justice et faits divers
Compressions de nombreux postes

Le Barreau exhorte Québec à mettre fin aux coupures en justice

par 98.5

le 2 octobre 2025 12:52

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le Barreau exhorte Québec à mettre fin aux coupures en justice
La commission / Cogeco Média

Après le cri du coeur lancé par le syndicat des procureurs du gouvernement, le Barreau du Québec ajoute sa voix pour dénoncer l’impact des compressions de 136 postes au ministère de la Justice.

Selon ces groupes, ces coupes aggravent le sous-financement chronique, entraînant délais judiciaires (jusqu’à 4 ans), arrêts de procédures (Jordan), un manque d’avocats en aide juridique.

En plus, elles entraînent des risques de crimes impunis, mettant en danger la sécurité publique et la crédibilité du système judiciaire québécois.

Écoutez Me Marcel-Olivier, bâtonnier du Québec, expliquer le tout, jeudi, au micro de La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«C'est assez. C'est des victimes, c'est le public qu'on risque de mettre en danger. On a une rupture de service en matière de justice. Et puis, il ne faut pas que la situation se dégrade davantage.»

Me Marcel-Olivier, bâtonnier du Québec

