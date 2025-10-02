 Aller au contenu
Politique fédérale
La commission

Assurance dentaire: Ottawa élargit les critères d'admissibilité

par 98.5

0:00
10:46

Entendu dans

La commission

le 2 octobre 2025 12:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Assurance dentaire: Ottawa élargit les critères d'admissibilité
Près d’un million de Québécois sont déjà membres, le Québec représentant 30 % des demandes nationales au Régime canadien de soins dentaires. / RomanR/ Adobe Stock

Jeudi matin, le gouvernement fédéral a confirmé que tous les Canadiens ayant un revenu de moins de 90 000$ et n’ayant pas accès à une assurance dentaire sont admissibles au Régime canadien de soins dentaires.

Combien de Canadiens sont pris en charge?

Quel a été le coût du régime pour les contribuables du pays depuis son entrée en vigueur?

Écoutez Jean-Yves Duclos, député libéral de Québec-Centre, expliquer le tout, jeudi, au micro de La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

Près d’un million de Québécois sont déjà membres, le Québec représentant 30 % des demandes nationales, et le régime offre des remboursements partiels (40-100 %) selon le revenu, bien que des critiques subsistent sur la couverture et les tarifs remboursés.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le féminicide pourrait être reconnu comme étant un meurtre au premier degré
La commission
Le féminicide pourrait être reconnu comme étant un meurtre au premier degré
0:00
5:29
Comment est gérée la livraison à domicile ailleurs dans le monde?
La commission
Comment est gérée la livraison à domicile ailleurs dans le monde?
0:00
12:04

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Travailleurs étrangers temporaires : Roberge demande une clause grand-père
Le ministre critique la sévérité d'Ottawa
Travailleurs étrangers temporaires : Roberge demande une clause grand-père
À 72 ans, Jean Bernier a réalisé son 1700e don de produits sanguins
Il est le plus grand donneur au Canada
À 72 ans, Jean Bernier a réalisé son 1700e don de produits sanguins
«Les PME pourraient très bien tourner le dos définitivement à Postes Canada»
Si la grève se poursuit
«Les PME pourraient très bien tourner le dos définitivement à Postes Canada»
Un journaliste rencontre les policiers après un incident dans une manifestation
À Trois-Rivières
Un journaliste rencontre les policiers après un incident dans une manifestation
Avez-vous eu des problèmes avec votre voiture électrique?
Sujet d'un reportage du Journal de Montréal
Avez-vous eu des problèmes avec votre voiture électrique?
Des leaders indépendantistes albertains ont rencontré des élus américains
36 % des Albertains y seraient favorables
Des leaders indépendantistes albertains ont rencontré des élus américains
«Les drones font une percée qui met à l'écart les moyens conventionnels»
Utilisés dans la guerre en Ukraine
«Les drones font une percée qui met à l'écart les moyens conventionnels»
Combien d'immigrants permanents le Québec peut-il accueillir annuellement?
La commission
Combien d'immigrants permanents le Québec peut-il accueillir annuellement?
«Le niveau de frustration des citoyens est quand même assez élevé»
Rapport annuel du protecteur du citoyen
«Le niveau de frustration des citoyens est quand même assez élevé»
Le bébé sur l'album Nevermind de Nirvana débouté en cour
Spencer Elden réclamait 200 000 $
Le bébé sur l'album Nevermind de Nirvana débouté en cour
Le Barreau exhorte Québec à mettre fin aux coupures en justice
Compressions de nombreux postes
Le Barreau exhorte Québec à mettre fin aux coupures en justice
Le règne de Pierre Fitzgibbon a coûté des milliards de dollars aux Québécois
Des pertes de 5,1G$
Le règne de Pierre Fitzgibbon a coûté des milliards de dollars aux Québécois
«Je ne serais pas surprise que François Legault soit éjecté de son parti»
La commission
«Je ne serais pas surprise que François Legault soit éjecté de son parti»
Le journal Métro est de retour avec une formule inédite
Ce média avait fermé ses portes en 2023
Le journal Métro est de retour avec une formule inédite
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30