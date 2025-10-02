Jeudi matin, le gouvernement fédéral a confirmé que tous les Canadiens ayant un revenu de moins de 90 000$ et n’ayant pas accès à une assurance dentaire sont admissibles au Régime canadien de soins dentaires.

Combien de Canadiens sont pris en charge?

Quel a été le coût du régime pour les contribuables du pays depuis son entrée en vigueur?

Écoutez Jean-Yves Duclos, député libéral de Québec-Centre, expliquer le tout, jeudi, au micro de La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Près d’un million de Québécois sont déjà membres, le Québec représentant 30 % des demandes nationales, et le régime offre des remboursements partiels (40-100 %) selon le revenu, bien que des critiques subsistent sur la couverture et les tarifs remboursés.