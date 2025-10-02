Cette semaine, pour son entrevue du jeudi, Marie-Eve Tremblay rencontre Me Sylvie Schirm, avocate spécialisée en droit de la famille et autrice du roman policier L'Honorable sortie le 7 octobre.

Elle partage son parcours marqué par la défense des femmes victimes de violence conjugale, l'importance du contrôle coercitif et les défis du système judiciaire, notamment face aux récidivistes.

Elle évoque aussi son histoire familiale liée au FLQ et à l'immigration hongroise, son engagement professionnel, et son désir d'améliorer l'accès à la justice tout en développant sa passion pour l’écriture.



Écoutez Me Sylvie Schirm, avocate spécialisée en droit de la famille, partage son parcours avec Marie-Eve Tremblay, jeudi, à Radio textos.