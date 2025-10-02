 Aller au contenu
Violence conjugale

«Les maisons d'hébergement sont encore un besoin, plus que jamais»

par 98.5

0:00
44:23

Entendu dans

Radio textos

le 2 octobre 2025 12:11

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Les maisons d'hébergement sont encore un besoin, plus que jamais»
Marie-Eve Tremblay et l’avocate spécialisée en droit de la famille, Sylvie Schirm / Cogeco Média

Cette semaine, pour son entrevue du jeudi, Marie-Eve Tremblay rencontre Me Sylvie Schirm, avocate spécialisée en droit de la famille et autrice du roman policier L'Honorable sortie le 7 octobre.

Elle partage son parcours marqué par la défense des femmes victimes de violence conjugale, l'importance du contrôle coercitif et les défis du système judiciaire, notamment face aux récidivistes.

Elle évoque aussi son histoire familiale liée au FLQ et à l'immigration hongroise, son engagement professionnel, et son désir d'améliorer l'accès à la justice tout en développant sa passion pour l’écriture.

Écoutez Me Sylvie Schirm, avocate spécialisée en droit de la famille, partage son parcours avec Marie-Eve Tremblay, jeudi, à Radio textos

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

