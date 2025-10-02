 Aller au contenu
Économie
Les effets de l'inflation

Est-ce que vous avez cessé de prendre des médicaments, faute d’argent?

par 98.5

0:00
13:27

Entendu dans

Radio textos

le 2 octobre 2025 11:03

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Est-ce que vous avez cessé de prendre des médicaments, faute d’argent?
De nombreux patients, y compris des personnes âgées en résidence, réduisent ou cessent leurs traitements, faute d’argent. / SawBear Photography/ Adobe Stock

C'est une triste réalité, constaté par les professionnels de la santé au Québec. De nombreux patients, y compris des personnes âgées en résidence, réduisent ou cessent leurs traitements, faute d’argent, malgré l’assurance privée ou publique, et certains magasinent leurs médicaments sur Internet, ce qui comporte des risques. 

Des stratégies comme regrouper les prescriptions ou couper les pilules sont parfois utilisées pour réduire les coûts.

La question est posée: est-ce que vous avez cessé de prendre des médicaments, faute d’argent?

Écoutez Dr Benoit Heppell, médecin de famille en Estrie, discuter de l'impact de l'inflation sur la santé de ses patients, jeudi, au micro de Radio textos, avec Marie-Eve Tremblay. 

