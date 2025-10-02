Les effets de l'inflation

C'est une triste réalité, constaté par les professionnels de la santé au Québec. De nombreux patients, y compris des personnes âgées en résidence, réduisent ou cessent leurs traitements, faute d’argent, malgré l’assurance privée ou publique, et certains magasinent leurs médicaments sur Internet, ce qui comporte des risques.

Des stratégies comme regrouper les prescriptions ou couper les pilules sont parfois utilisées pour réduire les coûts.

La question est posée: est-ce que vous avez cessé de prendre des médicaments, faute d’argent?

