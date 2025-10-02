 Aller au contenu
Politique provinciale
Pourquoi la CAQ est-elle au plus bas?

«Le lien de confiance entre François Legault et la population est brisé»

le 2 octobre 2025 10:48

Marie-Eve Tremblay
Jeremy Ghio
Lors de son discours d'ouverture, François Legault a mis la table sur ses priorités pour cette dernière année de mandat: la laïcité, la réforme syndicale et la réduction de la taille de l'État.

Pour plusieurs, l'enjeu de la laïcité est une forme de bouée de sauvetage pour la CAQ, une bouée qui lui permettrait de remonter dans les sondages.

Est-ce que l'enjeu de la laïcité vous parle ? Peut-il réellement permettre à la CAQ de remonter dans les sondages ?

Écoutez l'analyste politique et directeur principal relations publiques chez TACT, Jeremy Ghio, analyser les défis de la CAQ à Radio textos. Des auditeurs partagent également leur point de vue sur ces questions au micro de Marie-Eve Tremblay.

