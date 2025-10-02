Pourquoi la CAQ est-elle au plus bas?

Lors de son discours d'ouverture, François Legault a mis la table sur ses priorités pour cette dernière année de mandat: la laïcité, la réforme syndicale et la réduction de la taille de l'État.

Pour plusieurs, l'enjeu de la laïcité est une forme de bouée de sauvetage pour la CAQ, une bouée qui lui permettrait de remonter dans les sondages.

Est-ce que l'enjeu de la laïcité vous parle ? Peut-il réellement permettre à la CAQ de remonter dans les sondages ?

Écoutez l'analyste politique et directeur principal relations publiques chez TACT, Jeremy Ghio, analyser les défis de la CAQ à Radio textos. Des auditeurs partagent également leur point de vue sur ces questions au micro de Marie-Eve Tremblay.