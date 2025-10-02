L'OBN refuse de s'avancer sur un prix

Combien coûtera la rénovation du Stade IGA? Sur les ondes du 98.5 mercredi, le candidat à la mairie et chef de Projet Montréal, Luc Rabouin, a lancé la somme de 100 millions de dollars.
Contactée par La Presse, la directrice de l'Omnium Banque Nationale a avoué avoir été surprise par ce chiffre: Valérie Tétreault a indiqué que son organisation refuse pour l'instant de s'avancer sur un prix.
Écoutez le commentaire de Luc Ferrandez au micro de Patrick Lagacé, jeudi.
«Ce n'est plus le projet de toit qu'on nous avait proposé à l'époque. C'est un projet de refonte beaucoup plus important. [...] Alors, est-ce qu'ils vont arriver avec une facture de 250 millions, de 300 millions?»