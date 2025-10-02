L'OBN refuse de s'avancer sur un prix

Combien coûtera la rénovation du Stade IGA? Sur les ondes du 98.5 mercredi, le candidat à la mairie et chef de Projet Montréal, Luc Rabouin, a lancé la somme de 100 millions de dollars.

Contactée par La Presse, la directrice de l'Omnium Banque Nationale a avoué avoir été surprise par ce chiffre: Valérie Tétreault a indiqué que son organisation refuse pour l'instant de s'avancer sur un prix.

Écoutez le commentaire de Luc Ferrandez au micro de Patrick Lagacé, jeudi.