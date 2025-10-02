La victime, Caroline Derome, encore marquée

Un homme vient d'écoper d'une peine de 21 mois de prison pour avoir volontairement foncé avec son camion dans une itinérante à Brossard en mai dernier.

Luigi Fragomele était frustré de voir un campement pour personnes en situation d'itinérance être érigé à proximité de chez lui.

À bord de son camion F150, il a roulé sur la jambe de Caroline Derome, une femme qui venait toujours juste de s'installer dans le campement temporaire avec un ami.

Écoutez Bénédicte Lebel parler de cette histoire et partager le témoignage de la victime au micro de Patrick Lagacé.