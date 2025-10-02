 Aller au contenu
Justice et faits divers
La victime, Caroline Derome, encore marquée

21 mois de prison pour un homme qui a foncé dans une itinérante avec son camion

Lagacé le matin

le 2 octobre 2025 08:51

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
21 mois de prison pour un homme qui a foncé dans une itinérante avec son camion
Caroline Derome a été blessée à une jambe lors de l'incident violent. / Cogeco Média

Un homme vient d'écoper d'une peine de 21 mois de prison pour avoir volontairement foncé avec son camion dans une itinérante à Brossard en mai dernier.

Luigi Fragomele était frustré de voir un campement pour personnes en situation d'itinérance être érigé à proximité de chez lui.

À bord de son camion F150, il a roulé sur la jambe de Caroline Derome, une femme qui venait toujours juste de s'installer dans le campement temporaire avec un ami. 

Écoutez Bénédicte Lebel parler de cette histoire et partager le témoignage de la victime au micro de Patrick Lagacé.

«La question à laquelle je n’aurai jamais de réponses, soit la raison d'un acte aussi violent. Pourquoi autant de haine envers nous? Oui, on a érigé un campement près de chez lui, mais il n'y a pas eu de grabuges, de bruit, de musique forte, pas de chicane. Pas de tentative de communiquer, juste, tout de suite la violence dans le tapis. C'est quelque chose qui me perturbe.»

Caroline Derome

