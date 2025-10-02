Rappel de pistaches contaminées

Depuis septembre, les rappels se multiplient pour des produits contenant des pistaches.
L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) compte plus de 100 cas de salmonellose liés à des pistaches contaminées, dont 66 au Québec.
Quels sont les effets de la salmonellose? Quelles populations sont les plus vulnérables?
Écoutez Normand Voyer, professeur titulaire au département de chimie de l’Université Laval, répondre aux questions, jeudi, à Lagacé le matin.
«Il y a une de leurs [salmonelles] caractéristiques qui est très importante: elles sont très résistantes à la sécheresse. Elles peuvent vivre des semaines, des mois, des années sur des aliments secs, séchés... comme des pistaches.»