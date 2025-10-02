Rappel de pistaches contaminées

Depuis septembre, les rappels se multiplient pour des produits contenant des pistaches.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) compte plus de 100 cas de salmonellose liés à des pistaches contaminées, dont 66 au Québec.

Quels sont les effets de la salmonellose? Quelles populations sont les plus vulnérables?

Écoutez Normand Voyer, professeur titulaire au département de chimie de l’Université Laval, répondre aux questions, jeudi, à Lagacé le matin.