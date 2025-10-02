Ambiance sonore permise à l'Académie Saint-Louis

À Québec, les élus municipaux ont voté en majorité mercredi en faveur d'un changement règlementaire qui autorise la tenue de matchs sportifs avec de l'ambiance sonore à l'Académie Saint-Louis.

L'histoire avait fait grand bruit en septembre. Des voisins copropriétaires de condos situés à proximité avaient tenu un référendum pour obliger à ce que les matchs se déroulent sans musique, amplification et objets bruyants.

Le maire de Québec s'y était rapidement opposé.

Écoutez Bruno Marchand qui revient sur les derniers développements dans cette histoire au micro de Patrick Lagacé, jeudi.

Il aborde l'implication citoyenne qui peut parfois aller trop loin...