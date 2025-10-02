 Aller au contenu
Société
Ambiance sonore permise à l'Académie Saint-Louis

Implication citoyenne: «Ce pouvoir-là est utilisé de façon abusive»

par 98.5

0:00
7:17

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 octobre 2025 08:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Implication citoyenne: «Ce pouvoir-là est utilisé de façon abusive»
Le maire de Québec, Bruno Marchand, en 2023 / La Presse Canadienne

À Québec, les élus municipaux ont voté en majorité mercredi en faveur d'un changement règlementaire qui autorise la tenue de matchs sportifs avec de l'ambiance sonore à l'Académie Saint-Louis.

L'histoire avait fait grand bruit en septembre. Des voisins copropriétaires de condos situés à proximité avaient tenu un référendum pour obliger à ce que les matchs se déroulent sans musique, amplification et objets bruyants.

Le maire de Québec s'y était rapidement opposé.

Écoutez Bruno Marchand qui revient sur les derniers développements dans cette histoire au micro de Patrick Lagacé, jeudi.

Il aborde l'implication citoyenne qui peut parfois aller trop loin...

«Il y a présentement des gens qui utilisent des pouvoirs qu'on a donnés à des citoyens pour dire qu'ils ont le droit d'être impliqués, d'être engagés dans leur quartier et de participer aux décisions de la ville. Mais, ce pouvoir-là est utilisé, par certains, de façon abusive, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être dérangé, on ne veut pas avoir le moindre bruit qui soit.»

Bruno Marchand

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Un récidiviste accusé de meurtre: «C'était une chronique d'une mort annoncée»
Lagacé le matin
Un récidiviste accusé de meurtre: «C'était une chronique d'une mort annoncée»
0:00
11:40
«Les conséquences sont majeures pour les étudiants en médecine» -Félicia Harvey
Lagacé le matin
«Les conséquences sont majeures pour les étudiants en médecine» -Félicia Harvey
0:00
4:01

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Entraînement du CH à Québec: «La ville est Canadiens»
Le public pourra y assister
Entraînement du CH à Québec: «La ville est Canadiens»
Disparue depuis 30 ans: «On a toujours été certaines que c'était un enlèvement»
La résolution de «cold case»
Disparue depuis 30 ans: «On a toujours été certaines que c'était un enlèvement»
Stade IGA: «C'est écrit dans le ciel que ça va coûter plus que 100 millions»
L'OBN refuse de s'avancer sur un prix
Stade IGA: «C'est écrit dans le ciel que ça va coûter plus que 100 millions»
Sugar Sammy: «J'ai hâte de voir les jokes qu'il va faire sur l'Arabie saoudite»
Le festival d'humour très controversé de Riyad
Sugar Sammy: «J'ai hâte de voir les jokes qu'il va faire sur l'Arabie saoudite»
Réjouissances et réserves: le retour numérique du journal Métro
Journalisme et intelligence artificielle
Réjouissances et réserves: le retour numérique du journal Métro
21 mois de prison pour un homme qui a foncé dans une itinérante avec son camion
La victime, Caroline Derome, encore marquée
21 mois de prison pour un homme qui a foncé dans une itinérante avec son camion
Céline Dion sera la nouvelle égérie de Charlotte Tilbury
Pour la campagne des fêtes
Céline Dion sera la nouvelle égérie de Charlotte Tilbury
Éclosion de salmonelle: «C'est une famille de bactéries très résistantes»
Rappel de pistaches contaminées
Éclosion de salmonelle: «C'est une famille de bactéries très résistantes»
Aide humanitaire: «C'est à Israël d'arrêter de nous attaquer» -Nima Machouf
À bord d'une flottille en direction de Gaza
Aide humanitaire: «C'est à Israël d'arrêter de nous attaquer» -Nima Machouf
«Les conséquences sont majeures pour les étudiants en médecine» -Félicia Harvey
Pris entre deux feux
«Les conséquences sont majeures pour les étudiants en médecine» -Félicia Harvey
Un récidiviste accusé de meurtre: «C'était une chronique d'une mort annoncée»
14 féminicides présumés en 2025
Un récidiviste accusé de meurtre: «C'était une chronique d'une mort annoncée»
Un caïd tué à Laval: «Il faut maintenir la pression contre le crime organisé»
En plein jour dans un Starbucks
Un caïd tué à Laval: «Il faut maintenir la pression contre le crime organisé»
«Les adultes s'achètent des toutous, causant une explosion de profits»
L'industrie du jouet
«Les adultes s'achètent des toutous, causant une explosion de profits»
Négociations avec les médecins: «Les discours sont plus modérés aujourd'hui»
Le projet de loi 106 sur la glace
Négociations avec les médecins: «Les discours sont plus modérés aujourd'hui»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00